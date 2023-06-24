Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:32
Updated Сегодня, 03:32
Ранее ростовчане заявили, что заметили военную технику в центре города. Глава региона через Telegram попросил местных жителей оставаться дома и добавил, что правоохранители принимают меры для обеспечения безопасности.
До этого ТАСС написало, что в отношении Евгения Пригожина, являющегося основателем ЧВК «Вагнер», возбудили уголовное дело. Издание уточнило, что оно связано с призывами к вооруженному мятежу.
Ранее Пригожин говорил, что по позициям ЧВК якобы нанесли удар и что эти действия без ответа не останутся.