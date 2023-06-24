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Published Сегодня, 03:29

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Стало известно, где находится губернатор Ростовской области Василий Голубев

24 июня 2023, 03:29
Фото: 1MI
Губернатор Василий Голубев в данный момент находится в Ростове-на-Дону, сообщили в правительстве региона.

Ранее ростовчане заявили, что заметили военную технику в центре города. Глава региона через Telegram попросил местных жителей оставаться дома и добавил, что правоохранители принимают меры для обеспечения безопасности.

Губернатор Василий Голубев снова попросил ростовчан не выходить из дома 24 июня
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До этого ТАСС написало, что в отношении Евгения Пригожина, являющегося основателем ЧВК «Вагнер», возбудили уголовное дело. Издание уточнило, что оно связано с призывами к вооруженному мятежу.

Ранее Пригожин говорил, что по позициям ЧВК якобы нанесли удар и что эти действия без ответа не останутся.

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