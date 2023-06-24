Posted Вчера, 22:59
Published Вчера, 22:59
Modified Вчера, 23:01
Updated Вчера, 23:01
Ночью субботы, 24 июня, Telegram-канал Don_mash со ссылкой на собственных читателей рассказал, что, по данным очевидцев, в Ростовской области военные перекрыли не менее шести значимых участков региональных трасс.
Так заграждения заметили в районе Самбека, на западном въезде в Ростов-на-Дону, Новочеркасском шоссе, трассе М-4 «Дон», в частности у Каменска-Шахтинского и на подъездах к нему, а также рядом с городом Шахты в районе Аютинского поста.
Обращаем внимание, что эти сообщения могут не соответствовать действительности, а потому данные о перекрытии трасс будут уточняться в компетентных органах.
Ранее в Ростовской области объявили о работе сирен воздушной тревоги в Таганроге, а СМИ сообщили о введении плана «Крепость» в Ростове-на-Дону. Повышение уровня готовности и военных может быть связано с недавними сообщениями главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о его планах в отношении военных и главы МО РФ Сергея Шойгу.