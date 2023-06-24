Так заграждения заметили в районе Самбека, на западном въезде в Ростов-на-Дону, Новочеркасском шоссе, трассе М-4 «Дон», в частности у Каменска-Шахтинского и на подъездах к нему, а также рядом с городом Шахты в районе Аютинского поста.