Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Корреспондент поговорил с людьми в военной форме на въезде в Ростов-на-Дону и поинтересовался, чьи интересы они представляют. Один из них ответил, что ЧВК «Вагнер».
«К ним подъезжают местные жители, чтобы передать воду и продукты. После этого люди в форме делают запасы продовольствия», — рассказал корреспондент. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее ФСБ сообщила о возбужденном уголовном деле из-за призыва к вооруженному мятежу со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Вместе с этим ростовчане заявили о появившейся военной технике в центре города.
Telegram-каналы пишут, что часть горожан возмущена происходящим и недовольна появлением представителей «Вагнера» в городе. Между тем, президент страны Владимир Путин заявил о решительных мерах для стабилизации ситуации.