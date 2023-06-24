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Стало известно, кто может помогать ЧВК «Вагнер» в Ростовской области

24 июня 2023, 09:01
Фото: rostovgazeta.ru
Стало известно, кто может помогать ЧВК «Вагнер» в Ростовской области
В Ростовской области некоторые местные жители делятся продуктами и водой с бойцами ЧВК «Вагнер», сообщает корреспондент RostovGazeta.

Корреспондент поговорил с людьми в военной форме на въезде в Ростов-на-Дону и поинтересовался, чьи интересы они представляют. Один из них ответил, что ЧВК «Вагнер».

«К ним подъезжают местные жители, чтобы передать воду и продукты. После этого люди в форме делают запасы продовольствия», — рассказал корреспондент. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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Ранее ФСБ сообщила о возбужденном уголовном деле из-за призыва к вооруженному мятежу со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Вместе с этим ростовчане заявили о появившейся военной технике в центре города.

Telegram-каналы пишут, что часть горожан возмущена происходящим и недовольна появлением представителей «Вагнера» в городе. Между тем, президент страны Владимир Путин заявил о решительных мерах для стабилизации ситуации.

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