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Танк задел стену возле здания цирка в Ростове-на-Дону

24 июня 2023, 06:56
Фото: rostovgazeta.ru
Танк задел стену возле здания цирка в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону танк не смог проехать в арке у здания цирка и задел ее, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Ранее ростовчане рассказали о появившейся в центре города военной технике, в том числе о танке рядом с цирком. По словам корреспондента, он заехал в довольно узкий для такой техники проем и задел одну из стен.

Пользователи в комментариях поинтересовались, кто будет возмещать размер ущерба. Другие спросили, зачем нужно было так парковаться.

Танк задел стену возле здания цирка в Ростове-на-Дону
Видео: rostovgazeta.ru
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Ранее губернатор Василий Голубев просил местных жителей не выходить из дома и не приезжать в центр города.

Добавим, что сейчас ограничено движение на трассе М-4 «Дон», из-за чего появились больше заторы. Водителей призывают не выезжать на эту дорогу.

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