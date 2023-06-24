Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Ранее ростовчане рассказали о появившейся в центре города военной технике, в том числе о танке рядом с цирком. По словам корреспондента, он заехал в довольно узкий для такой техники проем и задел одну из стен.
Пользователи в комментариях поинтересовались, кто будет возмещать размер ущерба. Другие спросили, зачем нужно было так парковаться.
Ранее губернатор Василий Голубев просил местных жителей не выходить из дома и не приезжать в центр города.
Добавим, что сейчас ограничено движение на трассе М-4 «Дон», из-за чего появились больше заторы. Водителей призывают не выезжать на эту дорогу.