Танки покинули площадь у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону

Неизвестно, в каком направлении они двинулись. Представители ЧВК «Вагнер» при этом до сих пор патрулируют территорию. Кто-то из гражданских проходит мимо, а другие образовали группу наблюдателей. В толпе рядом со штабом ЮВО нарастает напряженная ситуация. Кто-то из ростовчан вступил в словесную перепалку.