Танки покинули площадь у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Корреспондент RostovGazeta в данное время находится рядом со зданием штаба ЮВО и докладывает об обстановке в центре города. На перекрестке улицы Пушкинской и Буденновского проспекта по-прежнему стоит бронетехника, однако танков уже нет.
Неизвестно, в каком направлении они двинулись. Представители ЧВК «Вагнер» при этом до сих пор патрулируют территорию. Кто-то из гражданских проходит мимо, а другие образовали группу наблюдателей. В толпе рядом со штабом ЮВО нарастает напряженная ситуация. Кто-то из ростовчан вступил в словесную перепалку.
Напомним, что военная техника начала прибывать к проспекту Буденновскому рано утром. В темное время суток местные жители также слышали звук вертолетов, парящих над городом.