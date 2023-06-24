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Published Сегодня, 08:35

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Танки покинули площадь у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону

24 июня 2023, 08:35
Фото: rostovgazeta.ru
Техника двинулась в неизвестном направлении.

Корреспондент RostovGazeta в данное время находится рядом со зданием штаба ЮВО и докладывает об обстановке в центре города. На перекрестке улицы Пушкинской и Буденновского проспекта по-прежнему стоит бронетехника, однако танков уже нет.

Видео: rostovgazeta.ru

Неизвестно, в каком направлении они двинулись. Представители ЧВК «Вагнер» при этом до сих пор патрулируют территорию. Кто-то из гражданских проходит мимо, а другие образовали группу наблюдателей. В толпе рядом со штабом ЮВО нарастает напряженная ситуация. Кто-то из ростовчан вступил в словесную перепалку.

Фото: rostovgazeta.ru

Напомним, что военная техника начала прибывать к проспекту Буденновскому рано утром. В темное время суток местные жители также слышали звук вертолетов, парящих над городом.

У штаба ЮВО заметили танки и бронетехнику утром 24 июня
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