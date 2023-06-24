Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
В публикации говорится, что встреча якобы проходила в штабе ЮВО в Ростове-на-Дону. На размещенном видео Пригожин заявляет, что бойцы будут блокировать город, пока не выполнят их требования, связанные с главой Минобороны Сергеем Шойгу.
Официальной информации о встрече и переговорах не появлялось, она уточняется. Между тем, в ФСБ сообщили о возбужденном уголовном деле по факту призыва к вооруженному мятежу со стороны Евгения Пригожина.
Бойцов ЧВК «Вагнер» призвали не совершать непоправимых ошибок. Вместе с этим ростовчане заявляют о появившейся в центре города военной технике.
Губернатор Василий Голубев призвал местных жителей не выходить из дома.