В публикации говорится, что встреча якобы проходила в штабе ЮВО в Ростове-на-Дону. На размещенном видео Пригожин заявляет, что бойцы будут блокировать город, пока не выполнят их требования, связанные с главой Минобороны Сергеем Шойгу.