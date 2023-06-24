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Telegram-каналы заявили о встрече в Ростове Пригожина и замминистра обороны Евкурова

24 июня 2023, 05:25
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону прошла встреча основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с замглавы Минобороны Юнус-Беком Евкуровым, сообщает Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».

В публикации говорится, что встреча якобы проходила в штабе ЮВО в Ростове-на-Дону. На размещенном видео Пригожин заявляет, что бойцы будут блокировать город, пока не выполнят их требования, связанные с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

Официальной информации о встрече и переговорах не появлялось, она уточняется. Между тем, в ФСБ сообщили о возбужденном уголовном деле по факту призыва к вооруженному мятежу со стороны Евгения Пригожина.

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Бойцов ЧВК «Вагнер» призвали не совершать непоправимых ошибок. Вместе с этим ростовчане заявляют о появившейся в центре города военной технике.

Губернатор Василий Голубев призвал местных жителей не выходить из дома.

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