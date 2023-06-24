У штаба ЮВО заметили танки и бронетехнику утром 24 июня

Posted Сегодня, 02:14
Published Сегодня, 02:14
Modified Сегодня, 02:17
Updated Сегодня, 02:17
На опубликованных в телеграм-каналах видео видно, как к проспекту Буденновскому подтягивается военная техника. Ее принадлежность неизвестна. Ранее на въезде в Ростов со стороны Аксая также заметили танк и БТР. Ночью очевидцы сообщали о кружащих над городом вертолетах.
Очевидцы сообщают об окружении штаба ЮВО людьми в форме и военной техникой.
Ночью глава региона Василий Голубев призвал жителей города и региона не выходить на улицу без необходимости.
Напомним, по информации ТАСС, в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело из-за призывов к вооруженному мятежу.
Ранее Пригожин заявил, что по позициям «Оркестра» был нанесен удар. И «Вагнер» не оставил эти действия без ответа.