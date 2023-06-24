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У штаба ЮВО заметили танки и бронетехнику утром 24 июня

24 июня 2023, 02:14
Фото: rostovgazeta.ru
У штаба ЮВО заметили танки и бронетехнику утром 24 июня
Жители Ростова делятся видеороликами, на которых видно военную технику, окружившую здание штаба ЮВО на Буденновском проспекте.

На опубликованных в телеграм-каналах видео видно, как к проспекту Буденновскому подтягивается военная техника. Ее принадлежность неизвестна. Ранее на въезде в Ростов со стороны Аксая также заметили танк и БТР. Ночью очевидцы сообщали о кружащих над городом вертолетах.

Очевидцы сообщают об окружении штаба ЮВО людьми в форме и военной техникой.

Ночью глава региона Василий Голубев призвал жителей города и региона не выходить на улицу без необходимости.

Напомним, по информации ТАСС, в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело из-за призывов к вооруженному мятежу.

Ранее Пригожин заявил, что по позициям «Оркестра» был нанесен удар. И «Вагнер» не оставил эти действия без ответа.

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