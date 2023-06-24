У штаба ЮВО заметили танки и бронетехнику утром 24 июня

На опубликованных в телеграм-каналах видео видно, как к проспекту Буденновскому подтягивается военная техника. Ее принадлежность неизвестна. Ранее на въезде в Ростов со стороны Аксая также заметили танк и БТР. Ночью очевидцы сообщали о кружащих над городом вертолетах.