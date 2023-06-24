Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Ранее ростовчане увидели в центре города военную технику, а власти попросили их не покидать свои дома. Вместе с этим отменили все массовые мероприятия на выходных.
Кроме того, поступило обращение к учащимся образовательных организаций.
«В связи со сложившейся ситуацией, убедительно рекомендует обучающимся не покидать общежития в целях безопасности. По вопросам жизнеобеспечения связываться с комендантами», — уточнили в облправительстве.
До этого возбудили уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по статье о призыве к вооруженному мятежу.