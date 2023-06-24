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Учащихся в Ростове-на-Дону призвали не покидать общежития 24 июня

24 июня 2023, 12:40
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону обучающихся просят не покидать здания общежитий, сообщает правительство региона.

Ранее ростовчане увидели в центре города военную технику, а власти попросили их не покидать свои дома. Вместе с этим отменили все массовые мероприятия на выходных.

Кроме того, поступило обращение к учащимся образовательных организаций.

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«В связи со сложившейся ситуацией, убедительно рекомендует обучающимся не покидать общежития в целях безопасности. По вопросам жизнеобеспечения связываться с комендантами», — уточнили в облправительстве.

До этого возбудили уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по статье о призыве к вооруженному мятежу.

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