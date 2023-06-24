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Въезд из Новочеркасска на трассе М-4 Дон открыли

24 июня 2023, 10:24
Фото: 1MI
Выезд на М-4 Дон из Новочеркасска открыт, сообщил глава администрации Юрий Лысенко.

Ночью дорога была перекрыта. Движение по региональным трассам в Ростовской области было блокировано на шести участках.

Ранее корреспондент Rostovgazeta сообщал, что проезд был закрыт, машины в обратном направлении разворачивали сотрудники ведомств.

Также поступали сообщения о том, что въезд в Ростов по трассе из Ставрополя тоже закрыт. На дороге за станицей Кагальницкой установили бетонные плиты. На выезд ограничений не было.

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