Въезд из Новочеркасска на трассе М-4 Дон открыли

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Ночью дорога была перекрыта. Движение по региональным трассам в Ростовской области было блокировано на шести участках.
Ранее корреспондент Rostovgazeta сообщал, что проезд был закрыт, машины в обратном направлении разворачивали сотрудники ведомств.
Также поступали сообщения о том, что въезд в Ростов по трассе из Ставрополя тоже закрыт. На дороге за станицей Кагальницкой установили бетонные плиты. На выезд ограничений не было.