Въезды в Ростовскую область перекрыты

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
Из опубликованной информации следует, что въезд в Ростовскую область ограничен со стороны Краснодарского и Ставропольского краев. Также в регион нельзя попасть из Волгоградской и Воронежской областей.
«Выезд из Ростовской области свободен. Ограничений на передвижение транспорта на территории Ростовской области нет», — заявили в пресс-службе правительства.
Ранее донские власти объявили о том, что въезд в Ростов из Таганрога полностью закрыт. Также сообщалось, что на въезде в Ростов со стороны Батайска сотрудников ГИБДД заменили военнослужащие.