rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:08

Published Сегодня, 17:08

Modified Сегодня, 17:11

Updated Сегодня, 17:11

Изображение материала

Въезды в Ростовскую область перекрыты

24 июня 2023, 17:08
Фото: 1MI
В Ростовскую область запретили въезжать из ряда российских регионов. Выезд остается свободным. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

Из опубликованной информации следует, что въезд в Ростовскую область ограничен со стороны Краснодарского и Ставропольского краев. Также в регион нельзя попасть из Волгоградской и Воронежской областей.

«Выезд из Ростовской области свободен. Ограничений на передвижение транспорта на территории Ростовской области нет», — заявили в пресс-службе правительства.

Ранее донские власти объявили о том, что въезд в Ростов из Таганрога полностью закрыт. Также сообщалось, что на въезде в Ростов со стороны Батайска сотрудников ГИБДД заменили военнослужащие.

Власти объявили о невозможности въезда в Ростов из Таганрога
Узнать подробнее
#Мария Рудакова#Спецоперация#Происшествие#Происшествия#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Ростовская область
Подпишитесь
Что сейчас происходит на территории Ростова-на-Дону с ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 16:09
«Слишком хорошо организовано»: Вассерман заявил о возможных провокациях в Ростове
Сегодня, 16:38
В центре Ростова раздались звуки выстрелов у штаба ЮВО 24 июня
Сегодня, 16:29
Узбекистан начнет импортировать российский газ с 1 октября на объем 2,8 млрд куб. м
19 июня 10:13
В Ростов не могу вывезти детей из черноморского лагеря в Ольгинке
Сегодня, 16:00
Администрация Ростова опровергла информацию о проведении выпускных
Сегодня, 15:52