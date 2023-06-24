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В главном храме Ростова будут молиться за мир и умножение любви 24 июня

24 июня 2023, 10:05
Фото: rostoveparhia.ru
В главном храме Ростова будут молиться за мир и умножение любви 24 июня
Митрополит Меркурий совершит молебен за мир и любовь в храме Рождества Божьей Матери в Ростове, об этом сообщили в пресс-службе Ростовской епархии.

В субботу, 24 июня, в 17.00 мск в храме Рождества Божьей Матери митрополит Меркурий совершит молебен и попросит даровать россиянам мир и умножить любовь в народе. Обряд проведут у Донской иконы Божьей Матери, к которой обращались в тяжелые времена несколько последних веков.

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По информации от источников издания, в настоящий момент в храмах и монастырях Ростова-на-Дону продолжаются службы, а поток молящихся все прибывает.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что в Ростовскую область направили военных и силовиков Чеченской Республики для подавления мятежа со стороны ЧВК «Вагнер».

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