В главном храме Ростова будут молиться за мир и умножение любви 24 июня

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
В субботу, 24 июня, в 17.00 мск в храме Рождества Божьей Матери митрополит Меркурий совершит молебен и попросит даровать россиянам мир и умножить любовь в народе. Обряд проведут у Донской иконы Божьей Матери, к которой обращались в тяжелые времена несколько последних веков.
По информации от источников издания, в настоящий момент в храмах и монастырях Ростова-на-Дону продолжаются службы, а поток молящихся все прибывает.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что в Ростовскую область направили военных и силовиков Чеченской Республики для подавления мятежа со стороны ЧВК «Вагнер».