В главном храме Ростова будут молиться за мир и умножение любви 24 июня

В субботу, 24 июня, в 17.00 мск в храме Рождества Божьей Матери митрополит Меркурий совершит молебен и попросит даровать россиянам мир и умножить любовь в народе. Обряд проведут у Донской иконы Божьей Матери, к которой обращались в тяжелые времена несколько последних веков.