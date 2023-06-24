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«Стоят БТР»: в Каменске-Шахтинском ночью 24 июня перекрыли М-4 по направлению Ростова

23 июня 2023, 22:35
Фото: mil.ru
В Каменске-Шахтинском ночью 24 июня перекрыли М-4 по направлению в Ростов

В Каменске-Шахтинском ночью 24 июня перекрыли М-4 по направлению в Ростов

В Каменске-Шахтинском очевидцы сообщают о перекрытом военными движении на трассе М-4 «Дон», информация об этом появилась в местных Telegram-каналах.

Telegram-канал «Это Ростов» со ссылкой на подписчиков рассказал, что в Каменске-Шахтинском военные перекрыли движение по мосту через Северский Донец.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», на участке между 928-м и 932-м километрами трассы М-4 «Дон» возникла пробка, вызванная перекрытием движения военными. Автомобилисты отметили, что на левом берегу реки стоят два БТР.

Фото: Яндекс. Карты

Информация об этом пока не получила подтверждения в официальных источниках, данные уточняются.

Ранее стало известно, что в Ростове перекрыли несколько центральных улиц, ведущих к штабу ЮВО.

Обострившаяся обстановка в Ростовской области может быть связана с заявлениями основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который объявил о попытке произвести удар по подразделениям бойцов.

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