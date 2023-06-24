Posted Вчера, 22:35
Published Вчера, 22:35
Modified Вчера, 22:46
Updated Вчера, 22:46
Telegram-канал «Это Ростов» со ссылкой на подписчиков рассказал, что в Каменске-Шахтинском военные перекрыли движение по мосту через Северский Донец.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», на участке между 928-м и 932-м километрами трассы М-4 «Дон» возникла пробка, вызванная перекрытием движения военными. Автомобилисты отметили, что на левом берегу реки стоят два БТР.
Информация об этом пока не получила подтверждения в официальных источниках, данные уточняются.
Ранее стало известно, что в Ростове перекрыли несколько центральных улиц, ведущих к штабу ЮВО.
Обострившаяся обстановка в Ростовской области может быть связана с заявлениями основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который объявил о попытке произвести удар по подразделениям бойцов.