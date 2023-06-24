rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:14

Published Сегодня, 20:14

Modified Сегодня, 20:16

Updated Сегодня, 20:16

Изображение материала

В Кремле рассказали, что ждет главу ЧВК «Вагнер» Пригожина после отъезда из Ростова

24 июня 2023, 20:14
Фото: 1MI
В Кремле рассказали, что ждет главу ЧВК «Вагнер» Пригожина после отъезда из Ростова
Уголовное дело в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина собираются закрыть после его отъезда из Ростова, об этом рассказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков.

Напомним, накануне в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбудили уголовное дело, его обвинили в призывах к мятежу после его заявлений, опубликованных в соцсетях.

Бойцы ЧВК «Вагнер» выдвинулись от штаба ЮВО в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Однако уже вечером 24 июня Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело собираются прекратить, а сам глава частной военной компании отправится в Белоруссию. Причины такого решения пресс-секретарь президента раскрывать не стал.

Ранее в Ростове проводили в путь последний из танков ЧВК «Вагнер».

Читайте также:
Ростовские власти отреагировали на заявление Пригожина об уходе ЧВК из регионаЧВК «Вагнер» пока продолжает находиться в Ростове-на-Дону«Наступил момент, когда кровь может пролиться» — ЧВК «Вагнер» развернула свои колонны
#Надежда Пустяк#Происшествие#Спецоперация#18+#Уголовное дело#ЧВК "Вагнер" в Ростовской области#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Что происходит в Ростове в субботу 24 июня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Евгений Пригожин#Дело Пригожина#Действия Пригожина
Подпишитесь
В Ростове-на-Дону провела «концерт» ЧВК «Вагнер»: как это было
Сегодня, 21:05
В Ростове за ворота здания цирка выехал танк ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 19:53
Ростовские власти отреагировали на заявление Пригожина об уходе ЧВК из региона
Сегодня, 19:26
«Всем спасибо, концерт окончен»: вагнеровцы уезжают из Ростова
Сегодня, 19:08
«Предстоит разбор полетов»: эксперт разъяснил решение Пригожина покинуть Ростов
Сегодня, 20:00
Со стрельбой покинули Ростов ЧВК «Вагнер» вечером 24 июня
Сегодня, 21:02