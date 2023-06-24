В Кремле рассказали, что ждет главу ЧВК «Вагнер» Пригожина после отъезда из Ростова

Posted Сегодня, 20:14
Published Сегодня, 20:14
Modified Сегодня, 20:16
Updated Сегодня, 20:16
Напомним, накануне в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбудили уголовное дело, его обвинили в призывах к мятежу после его заявлений, опубликованных в соцсетях.
Однако уже вечером 24 июня Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело собираются прекратить, а сам глава частной военной компании отправится в Белоруссию. Причины такого решения пресс-секретарь президента раскрывать не стал.
Ранее в Ростове проводили в путь последний из танков ЧВК «Вагнер».