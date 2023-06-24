24 июня в Ростове после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возник ажиотажный спрос на топливо и продукты питания. Жителей призвали сохранять спокойствие, заявив, что провизии хватит как минимум на неделю, но это не остановило ростовчан, заполнивших сетевые продуктовые магазины огромными очередями.