Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
24 июня в Ростове после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возник ажиотажный спрос на топливо и продукты питания. Жителей призвали сохранять спокойствие, заявив, что провизии хватит как минимум на неделю, но это не остановило ростовчан, заполнивших сетевые продуктовые магазины огромными очередями.
Портал 161.py рассказал, что в первую очередь ростовчане закупаются хлебом. В некоторых магазинах уже закончились запасы, например, в ТЦ «Военвед».
Тем временем, жители Александровки рассказали RostovGazeta, что в сетевых магазинах ростовчане скупают по 5-8 лотков яиц и бутилированную воду.