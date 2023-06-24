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В магазинах ростовчане становятся в огромные очереди ради закупки запасов продуктов

24 июня 2023, 11:57
Фото: rostovgazeta.ru
В магазинах ростовчане становятся в огромные очереди ради закупки запасов продуктов
В Ростове очевидцы сообщают об огромных очередях в продуктовых магазинах, якобы вызванных конфликтом Минобороны РФ и ЧВК «Вагнер», об этом рассказали донские СМИ.

24 июня в Ростове после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возник ажиотажный спрос на топливо и продукты питания. Жителей призвали сохранять спокойствие, заявив, что провизии хватит как минимум на неделю, но это не остановило ростовчан, заполнивших сетевые продуктовые магазины огромными очередями.

Запасов продуктов в магазинах в Ростовской области хватит на неделю
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Портал 161.py рассказал, что в первую очередь ростовчане закупаются хлебом. В некоторых магазинах уже закончились запасы, например, в ТЦ «Военвед».

Тем временем, жители Александровки рассказали RostovGazeta, что в сетевых магазинах ростовчане скупают по 5-8 лотков яиц и бутилированную воду.

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