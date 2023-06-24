Posted Сегодня, 21:36
Published Сегодня, 21:36
Modified Сегодня, 21:38
Updated Сегодня, 21:38
Канал сообщает, что в небе над Ростовом заметили вертолеты в ночное время. Кроме того, по данным BAZA, в других городах региона также была замечена военная техника.
Также сообщается, что в донской столице перекрыты некоторые улицы. Это Буденновский проспект и улица Максима Горького.
Ранее сообщалось, что рядом со штабом ЮВО выставили военную технику. По данным СМИ, для перекрытия улиц используются БТР. Все это связывают с заявлениями главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Он якобы заявил, что для того, чтобы разобраться с его людьми приезжал министр обороны Сергей Шойгу. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа.