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В небо Ростовской области подняли вертолеты после объявления плана «Крепость»

23 июня 2023, 21:36
Фото: 1MI
В Ростовской области в небе заметили вертолеты
В Ростовской области в ночь на 24 июня в небо были подняты вертолеты, пишет телеграм-канал BAZA

Канал сообщает, что в небе над Ростовом заметили вертолеты в ночное время. Кроме того, по данным BAZA, в других городах региона также была замечена военная техника.

Также сообщается, что в донской столице перекрыты некоторые улицы. Это Буденновский проспект и улица Максима Горького.

BAZA сообщила о плане «Крепость», объявленном в полиции Ростовской области
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Ранее сообщалось, что рядом со штабом ЮВО выставили военную технику. По данным СМИ, для перекрытия улиц используются БТР. Все это связывают с заявлениями главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Он якобы заявил, что для того, чтобы разобраться с его людьми приезжал министр обороны Сергей Шойгу. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа.

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