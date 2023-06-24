Ранее сообщалось, что рядом со штабом ЮВО выставили военную технику. По данным СМИ, для перекрытия улиц используются БТР. Все это связывают с заявлениями главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Он якобы заявил, что для того, чтобы разобраться с его людьми приезжал министр обороны Сергей Шойгу. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа.