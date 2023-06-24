В Новочеркасске открыли выезд на М-4 «Дон» 24 июня

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Напомним, ночью с 23 на 24 июня в Ростовской области объявили о перекрытии военными проезда как минимум по шести донским трассам, в списке оказались несколько участков М-4 «Дон», а также подъезды к Ростове и Новочеркасское шоссе.
Однако уже в субботу в 12.31 мск глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко объявил, что выезд на трассу из города открыли.
«На трассе пробки, движение затруднено», — уточнил в комментариях к публикации глава местной администрации.
Ранее въезд в Ростов со стороны Ставрополя сковало многокилометровой пробкой.