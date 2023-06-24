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В Новочеркасске открыли выезд на М-4 «Дон» 24 июня

24 июня 2023, 10:38
Фото: 1MI
В Новочеркасске открыли выезд на М-4 «Дон» 24 июня
В Новочеркасске открыли выезд на трассу М-4 «Дон» из города, об этом объявил глава администрации Юрий Лысенко.

Напомним, ночью с 23 на 24 июня в Ростовской области объявили о перекрытии военными проезда как минимум по шести донским трассам, в списке оказались несколько участков М-4 «Дон», а также подъезды к Ростове и Новочеркасское шоссе.

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Однако уже в субботу в 12.31 мск глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко объявил, что выезд на трассу из города открыли.

«На трассе пробки, движение затруднено», — уточнил в комментариях к публикации глава местной администрации.

Ранее въезд в Ростов со стороны Ставрополя сковало многокилометровой пробкой.

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