В Ростов не могу вывезти детей из черноморского лагеря в Ольгинке

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
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Updated Сегодня, 16:02
В ведомство поступило обращение взволнованных граждан. По их словам, выезд из лагеря должен был состояться в 8 утра, но после обрушения этих планов 700 детей поместили в тесный барак. Дети якобы целый день сидели на чемоданах в ожидании некого распоряжения.
Власти подтвердили, что у смены отменилась поездка до Ростова. Однако школьники остались в прежних номерах и продолжили получать питание.
«Администрация города Ростова-на-Дону принимает все меры для осуществления возможности транспортировки детей 25 июня домой в Ростов-на-Дону», — сообщило ростовское правительство.