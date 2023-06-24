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В Ростов не могу вывезти детей из черноморского лагеря в Ольгинке

24 июня 2023, 16:00
Фото: 1MI
В детском лагере «Шахтинский Текстильщик» в поселке Ольгинка Краснодарского края продлилась смена. Дети должны были отправиться домой в Ростов 24 июня, однако выезд отменили. О том, когда власти планируют транспортировку школьников, рассказала пресс-служба правительства области.

В ведомство поступило обращение взволнованных граждан. По их словам, выезд из лагеря должен был состояться в 8 утра, но после обрушения этих планов 700 детей поместили в тесный барак. Дети якобы целый день сидели на чемоданах в ожидании некого распоряжения.

Власти подтвердили, что у смены отменилась поездка до Ростова. Однако школьники остались в прежних номерах и продолжили получать питание.

«Администрация города Ростова-на-Дону принимает все меры для осуществления возможности транспортировки детей 25 июня домой в Ростов-на-Дону», — сообщило ростовское правительство.
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