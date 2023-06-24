В Ростов не могу вывезти детей из черноморского лагеря в Ольгинке

В ведомство поступило обращение взволнованных граждан. По их словам, выезд из лагеря должен был состояться в 8 утра, но после обрушения этих планов 700 детей поместили в тесный барак. Дети якобы целый день сидели на чемоданах в ожидании некого распоряжения.