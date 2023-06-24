В Ростове боец ЧВК «Вагнер» выстрелил по зданию «Ростелеком»

Издание опубликовало видео из центра города, снятое на проспекте Буденновском. На кадрах запечатлено, как мужчина в камуфляже производит несколько выстрелов по двери в здание главного офиса «Ростелеком». После этого срабатывает сигнализация, которую вооруженный мужчина пытается отключить ударом оружия.