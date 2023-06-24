В Ростове боец ЧВК «Вагнер» выстрелил по зданию «Ростелеком»

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
Напомним, ранее федеральные СМИ сообщили о выстрелах в районе штаба ЮВО в Ростове. Предполагалось, что источником шума стала оборона штаба ЮВО, однако Telegram-канал «RT на русском» поделился новыми подробностями.
Издание опубликовало видео из центра города, снятое на проспекте Буденновском. На кадрах запечатлено, как мужчина в камуфляже производит несколько выстрелов по двери в здание главного офиса «Ростелеком». После этого срабатывает сигнализация, которую вооруженный мужчина пытается отключить ударом оружия.
Издание сообщает, что людей разогнали с проспекта Буденновского, они вышли за пределы зоны перекрытий, но не покинули ее окончательно.