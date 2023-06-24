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В Ростове боец ЧВК «Вагнер» выстрелил по зданию «Ростелеком»

24 июня 2023, 17:18
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове боец ЧВК «Вагнер» выстрелил по зданию «Ростелеком»
В Ростове источниками выстрелов в зоне штаба ЮВО оказалась стрельба ЧВК «Вагнер» по зданию офиса «Ростелекома», видео опубликовал Telegram-канал «RT на русском».

Напомним, ранее федеральные СМИ сообщили о выстрелах в районе штаба ЮВО в Ростове. Предполагалось, что источником шума стала оборона штаба ЮВО, однако Telegram-канал «RT на русском» поделился новыми подробностями.

Издание опубликовало видео из центра города, снятое на проспекте Буденновском. На кадрах запечатлено, как мужчина в камуфляже производит несколько выстрелов по двери в здание главного офиса «Ростелеком». После этого срабатывает сигнализация, которую вооруженный мужчина пытается отключить ударом оружия.

Издание сообщает, что людей разогнали с проспекта Буденновского, они вышли за пределы зоны перекрытий, но не покинули ее окончательно.

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