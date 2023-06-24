В Ростове ЧВК «Вагнер» устроили заграждения из автомобилей на Пушкинской

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
Напомним, уже в течении нескольких часов вооруженные бойцы ЧВК «Вагнер» баррикадируются в центре города в штабе ЮВО на Буденновском проспекте. В последний час бойцы удалили с зоны дислокации гражданские лица, а Telegram-канал Don_Mash сообщает, что в центре города ведется строительство баррикад.
Авторы канала поделились видео, на котором мужчина в камуфляже ведет сдает назад на автомобиле на улице Пушкинской на пересечении с Соборным, подогнав его к другой машине, полностью перекрыв проезжую часть. За этим наблюдают местные жители. Въезд на Буденновский проспект перекрыт.