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В Ростове ЧВК «Вагнер» устроили заграждения из автомобилей на Пушкинской

24 июня 2023, 17:47
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове ЧВК «Вагнер» устроили заграждения из автомобилей на Пушкинской
В Ростове ЧВК «Вагнер» построили баррикады из автомобилей на пересечении улицы Пушкинской и Соборным, видео поделился Telegram-канал Don_Mash.

Напомним, уже в течении нескольких часов вооруженные бойцы ЧВК «Вагнер» баррикадируются в центре города в штабе ЮВО на Буденновском проспекте. В последний час бойцы удалили с зоны дислокации гражданские лица, а Telegram-канал Don_Mash сообщает, что в центре города ведется строительство баррикад.

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Авторы канала поделились видео, на котором мужчина в камуфляже ведет сдает назад на автомобиле на улице Пушкинской на пересечении с Соборным, подогнав его к другой машине, полностью перекрыв проезжую часть. За этим наблюдают местные жители. Въезд на Буденновский проспект перекрыт.

Ранее в Ростове вооруженные люди стали охранять выход к Буденновскому проспекту.

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