В Ростове ЧВК «Вагнер» устроили заграждения из автомобилей на Пушкинской

Авторы канала поделились видео, на котором мужчина в камуфляже ведет сдает назад на автомобиле на улице Пушкинской на пересечении с Соборным, подогнав его к другой машине, полностью перекрыв проезжую часть. За этим наблюдают местные жители. Въезд на Буденновский проспект перекрыт.