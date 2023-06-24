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В Ростове на крыше штаба ЮВО заметили снайперскую группу

24 июня 2023, 14:43
Фото: Виктория Прутковская / rostovgazeta.ru
В Ростове на крыше штаба ЮВО заметили снайперскую группу
В Ростове на крыше штаба ЮВО в центре города разместили снайперскую группу, об этом сообщил портал РИА «Новости».

Напомним, ночью в Ростов вошли подразделения ЧВК «Вагнер», которые заняли штаб ЮВО и закрепились там. Свое присутствие в центре города мужчины объяснили учениями, что противоречит публичным заявлениям главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Днем 24 июня портал РИА «Новости» объявил, что ЧВК закрепили свои позиции в ЮВО и даже разместили на крыше здания снайперскую группу.

Фото: Виктория Прутковская / rostovgazeta.ru

Это подтверждает и наш собственный корреспондент, который оказался в зоне действий и смог заснять группу из четырех человек, обосновавшуюся на крыше здания.

Информация о происходящем в городе обновляется, мы уточняем данные об обстановке в центре Ростова.

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