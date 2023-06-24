В Ростове на крыше штаба ЮВО заметили снайперскую группу

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Напомним, ночью в Ростов вошли подразделения ЧВК «Вагнер», которые заняли штаб ЮВО и закрепились там. Свое присутствие в центре города мужчины объяснили учениями, что противоречит публичным заявлениям главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
Днем 24 июня портал РИА «Новости» объявил, что ЧВК закрепили свои позиции в ЮВО и даже разместили на крыше здания снайперскую группу.
Это подтверждает и наш собственный корреспондент, который оказался в зоне действий и смог заснять группу из четырех человек, обосновавшуюся на крыше здания.
Информация о происходящем в городе обновляется, мы уточняем данные об обстановке в центре Ростова.