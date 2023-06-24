Напомним, накануне вечером глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о том, что подразделения из 25 тысяч бойцов собираются выдвинуться на Ростов-на-Дону. Это вызвало ужесточение мер безопасности в регионе, из-за чего в Ростове ввели план «Крепость», а в Ростовской области стали перекрывать значимые транспортные артерии. Губернатор Ростовской области Василий Голубев рекомендовал жителям не выходить на улицу без крайней необходимости.