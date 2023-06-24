Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
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Updated Сегодня, 07:17
В субботу, 24 июня, в Ростове-на-Дону собственный корреспондент издания объявил, что заметил несколько заправок в центре города и на его окраинах, на которых возникли длинные очереди из десятков автомобилей.
По словам корреспондента, ажиотаж наблюдается на заправочных станциях разных фирм. Единственные заправки, где не наблюдаются очереди из автомобилей, это заправочные станции «Ростнефти».
Напомним, накануне вечером глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о том, что подразделения из 25 тысяч бойцов собираются выдвинуться на Ростов-на-Дону. Это вызвало ужесточение мер безопасности в регионе, из-за чего в Ростове ввели план «Крепость», а в Ростовской области стали перекрывать значимые транспортные артерии. Губернатор Ростовской области Василий Голубев рекомендовал жителям не выходить на улицу без крайней необходимости.
Информация о происходящем в регионе уточняется, данные обновляются по мере появления комментариев из официальных источников.