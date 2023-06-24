В Ростове ограничили продажу социально значимых товаров в одни руки

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Telegram-канал «Тютина» объявил, что после возросшего спроса на продовольственные товары длительного срока хранения, магазины Ростова-на-Дону были вынуждены ввести ограничение на продажу товаров в одни руки.
Они поделились объявлением, в котором сказано, что один ростовчанин может купить не больше трех пакетов по одному килограмму сахара, соли или муки, либо одного пятикилограммового пакета с сахаром или мукой, не больше трех бутылок подсолнечного масла по литру и трех пакетов круп.
«Это правильно. Дефицит могут создать только беспокойные покупатели. А там и большее волнение из-за опустевших полок», — поддержали ограничения ростовчане.