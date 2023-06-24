В Ростове ограничили продажу социально значимых товаров в одни руки

Они поделились объявлением, в котором сказано, что один ростовчанин может купить не больше трех пакетов по одному килограмму сахара, соли или муки, либо одного пятикилограммового пакета с сахаром или мукой, не больше трех бутылок подсолнечного масла по литру и трех пакетов круп.