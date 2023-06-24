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В Ростове ограничили продажу социально значимых товаров в одни руки

24 июня 2023, 13:06
Фото: 1MI
В Ростове ограничили продажу социально значимых товаров в одни руки
В Ростове ограничили продажу продовольственных товаров высокого социального значения, об этом сообщил местный Telegram-канал.

Telegram-канал «Тютина» объявил, что после возросшего спроса на продовольственные товары длительного срока хранения, магазины Ростова-на-Дону были вынуждены ввести ограничение на продажу товаров в одни руки.

Лимит покупок в одном из магазинов РостоваЛимит покупок в одном из магазинов Ростова
Лимит покупок в одном из магазинов Ростова
Фото: Telegram-канал «Тютина»

Они поделились объявлением, в котором сказано, что один ростовчанин может купить не больше трех пакетов по одному килограмму сахара, соли или муки, либо одного пятикилограммового пакета с сахаром или мукой, не больше трех бутылок подсолнечного масла по литру и трех пакетов круп.

«Это правильно. Дефицит могут создать только беспокойные покупатели. А там и большее волнение из-за опустевших полок», — поддержали ограничения ростовчане.

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