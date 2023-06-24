Днем власти Ростова-на-Дону сообщили, что удалось возобновить движение по Большой Садовой, однако Пушкинская и Горького оставались перекрыты. Уже к 22.34 мск читатели издания рассказали, что движение на Максима Горького открыли, и по улице вновь начал ехать транспортный поток.