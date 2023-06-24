Posted Сегодня, 20:04
Published Сегодня, 20:04
Modified Сегодня, 20:06
Updated Сегодня, 20:06
Напомним, в течение всего дня улицы в центральной части Ростова были закрыты из-за присутствия ЧВК «Вагнер» в штабе ЮВО и действия плана «Крепость».
Днем власти Ростова-на-Дону сообщили, что удалось возобновить движение по Большой Садовой, однако Пушкинская и Горького оставались перекрыты. Уже к 22.34 мск читатели издания рассказали, что движение на Максима Горького открыли, и по улице вновь начал ехать транспортный поток.
Ранее дороги перекрыли не только в Ростове, но и в Ростовской области, из-за чего между городами региона не могли передвигаться гражданские автомобили и общественный транспорт.