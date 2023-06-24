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В Ростове открыли движение по улице Максима Горького 24 июня

24 июня 2023, 20:04
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове открыли движение по улице Максима Горького 24 июня
В Ростове объявили о восстановлении движения на улице Максима Горького, об этом RostovGazeta рассказали читатели.

Напомним, в течение всего дня улицы в центральной части Ростова были закрыты из-за присутствия ЧВК «Вагнер» в штабе ЮВО и действия плана «Крепость».

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Днем власти Ростова-на-Дону сообщили, что удалось возобновить движение по Большой Садовой, однако Пушкинская и Горького оставались перекрыты. Уже к 22.34 мск читатели издания рассказали, что движение на Максима Горького открыли, и по улице вновь начал ехать транспортный поток.

Ранее дороги перекрыли не только в Ростове, но и в Ростовской области, из-за чего между городами региона не могли передвигаться гражданские автомобили и общественный транспорт.

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