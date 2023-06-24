Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Однако уже к 12.55 мск 24 июня Алексей Логвиненко сообщил в своем Telegram-канале, что движение по Большой Садовой уже открыли, а общественный транспорт смог вернуться к работе по прежним схемам маршрутов.
По словам главы администрации, коммунальные и экстренные службы работают в штатном режиме, а в магазинах достаточно продуктов для обеспечения потребностей местного населения.
«Дефицита топлива также нет, однако на заправках наблюдаются очереди, вызванные ажиотажным спросом», — уточнил Логвиненко.