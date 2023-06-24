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В Ростове открыли движение транспорта по улице Большой Садовой

24 июня 2023, 10:22
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове открыли движение транспорта по улице Большой Садовой
В Ростове открыли движение по улице Большой Садовой, все службы работают в штатном режиме, объявил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Напомним, в ночь на субботу, 24 июня, стало известно, что власти и правоохранительные органы перекрыли движения по некоторым улицам в центре Ростова. В связи с обострением обстановки в городе ввели новые схемы движения общественного транспорта.

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Однако уже к 12.55 мск 24 июня Алексей Логвиненко сообщил в своем Telegram-канале, что движение по Большой Садовой уже открыли, а общественный транспорт смог вернуться к работе по прежним схемам маршрутов.

По словам главы администрации, коммунальные и экстренные службы работают в штатном режиме, а в магазинах достаточно продуктов для обеспечения потребностей местного населения.

«Дефицита топлива также нет, однако на заправках наблюдаются очереди, вызванные ажиотажным спросом», — уточнил Логвиненко.

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