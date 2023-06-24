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В Ростове школы взяли под охрану ОМОН 24 июня

24 июня 2023, 09:12
Фото: 1MI
В Ростове школы взяли под охрану ОМОН 24 июня
В Ростове-на-Дону в Александровке у школы №94 выставили вооруженную охрану в форме ОМОН, об этом сообщил собственный корреспондент издания RostovGazeta.

В субботу, 24 июня, корреспондент рассказал, что находился в Александровке на проспекте 40-летия Победы, 63, когда заметил около средней школы №94 вооруженных людей.

По словам корреспондента, мужчин было пятеро, все они были одеты в форму ОМОН и имели при себе оружие и полную боевую экипировку. Напомним, вчера в школах Ростова-на-Дону прошли выпускные, а именно эта школа, по сообщениям местных жителей, не имеет летнего лагеря. Причина появления вооруженной охраны на территории образовательной организации изданию неизвестна.

Информация о происходящем уточняется в официальных источниках.

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Напомним, накануне в Ростове объявили план «Крепость», из-за которого усилили меры безопасности на всей территории города и за его пределами. Въезды в город контролируют военные, массовые мероприятия отменили, центр города перекрыт. Все это связывают с выступлениями главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который якобы направил бойцов на Ростов.

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