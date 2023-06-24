Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В субботу, 24 июня, корреспондент рассказал, что находился в Александровке на проспекте 40-летия Победы, 63, когда заметил около средней школы №94 вооруженных людей.
По словам корреспондента, мужчин было пятеро, все они были одеты в форму ОМОН и имели при себе оружие и полную боевую экипировку. Напомним, вчера в школах Ростова-на-Дону прошли выпускные, а именно эта школа, по сообщениям местных жителей, не имеет летнего лагеря. Причина появления вооруженной охраны на территории образовательной организации изданию неизвестна.
Информация о происходящем уточняется в официальных источниках.
Напомним, накануне в Ростове объявили план «Крепость», из-за которого усилили меры безопасности на всей территории города и за его пределами. Въезды в город контролируют военные, массовые мероприятия отменили, центр города перекрыт. Все это связывают с выступлениями главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который якобы направил бойцов на Ростов.