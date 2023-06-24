По словам корреспондента, мужчин было пятеро, все они были одеты в форму ОМОН и имели при себе оружие и полную боевую экипировку. Напомним, вчера в школах Ростова-на-Дону прошли выпускные, а именно эта школа, по сообщениям местных жителей, не имеет летнего лагеря. Причина появления вооруженной охраны на территории образовательной организации изданию неизвестна.