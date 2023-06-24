Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
Корреспондент находилась в центре города, когда бойцы ЧВК «Вагнер» объявили ростовчанам, что они немедленно должны покинуть зону у штаба ЮВО.
Сейчас доступ гражданских лиц на Буденновский проспект полностью запрещен, контроль за территорией осуществляют вооруженные военные. Рекомендуем жителя города немедленно покинуть улицу и прилегающие территории, чтобы обеспечить собственную безопасность.
Напомним, ранее в центре города раздались звуки выстрелов у штаба ЮВО, очевидцы сообщают об очереди из как минимум пяти выстрелов.
Информация об обстановке в центре города уточняется.