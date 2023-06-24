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В Ростове военные с автоматами перекрыли дорогу к штабу ЮВО

24 июня 2023, 17:14
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове военные с автоматами перекрыли дорогу к штабу ЮВО
В Ростове бойцы в форме полностью ограничили доступ гражданских лиц к штабу ЮВО вечером 24 июня, информацией об этом поделился корреспондент RostovGazeta.

Корреспондент находилась в центре города, когда бойцы ЧВК «Вагнер» объявили ростовчанам, что они немедленно должны покинуть зону у штаба ЮВО.

Сейчас доступ гражданских лиц на Буденновский проспект полностью запрещен, контроль за территорией осуществляют вооруженные военные. Рекомендуем жителя города немедленно покинуть улицу и прилегающие территории, чтобы обеспечить собственную безопасность.

Фото: rostovgazeta.ru

Напомним, ранее в центре города раздались звуки выстрелов у штаба ЮВО, очевидцы сообщают об очереди из как минимум пяти выстрелов.

Информация об обстановке в центре города уточняется.

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