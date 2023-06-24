В Ростове за ворота здания цирка выехал танк ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 19:53
Published Сегодня, 19:53
Modified Сегодня, 19:55
Updated Сегодня, 19:55
Напомним, ЧВК «Вагнер» въехали на территорию Ростова на нескольких танках, которые расположили в штаба ЮВО и здания цирка на Буденновском проспекте. Однако большая их часть покинула центр Ростова уже днем 24 июня.
Особое внимание привлек танк, который стал фотозоной для местных жителей и зацепил при парковке стену памятника архитектуры — здания государственного цирка.
Издание 161.py поделилось кадрами того, как памятник беспрепятственно покидает проем и проезжает ворота цирка под крики ликующих горожан, снимающих эффектное зрелище на телефоны.