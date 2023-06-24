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В Ростове за ворота здания цирка выехал танк ЧВК «Вагнер»

24 июня 2023, 19:53
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове за ворота здания цирка выехал танк ЧВК «Вагнер»
В Ростове объявили, что танк выезжает за пределы здания цирка на Буденновском проспекте, об этом сообщили донские СМИ.

Напомним, ЧВК «Вагнер» въехали на территорию Ростова на нескольких танках, которые расположили в штаба ЮВО и здания цирка на Буденновском проспекте. Однако большая их часть покинула центр Ростова уже днем 24 июня.

В Ростове за ворота здания цирка выехал танк ЧВК «Вагнер»
Видео: 161.ру / rostovgazeta.ru
Танки покинули площадь у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону
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Особое внимание привлек танк, который стал фотозоной для местных жителей и зацепил при парковке стену памятника архитектуры — здания государственного цирка.

Издание 161.py поделилось кадрами того, как памятник беспрепятственно покидает проем и проезжает ворота цирка под крики ликующих горожан, снимающих эффектное зрелище на телефоны.

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