Напомним, ночью с пятницы на субботу жителей Таганрога разбудили звуки сирен на Русском поле, которые были слышны сразу в нескольких районах. Власти не предоставили комментарий о причинах запуска систем оповещения ночью, несмотря на это, местные жители связали происходящее со вчерашними заявлениями главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и проверкой систем безопасности региона.