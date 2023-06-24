Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
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В субботу, 24 июня, портал 161.py объявил, что жители Военведа сообщают об одиночных писках сирен оповещения населения. Аналогичные сигналы подают при профилактических проверках работы систем оповещения каждый год. По словам корреспондента издания, сирены работают с интервалом пять минут не более пары секунд.
Эта информация пока не получила подтверждение в официальных источниках.
Напомним, ночью с пятницы на субботу жителей Таганрога разбудили звуки сирен на Русском поле, которые были слышны сразу в нескольких районах. Власти не предоставили комментарий о причинах запуска систем оповещения ночью, несмотря на это, местные жители связали происходящее со вчерашними заявлениями главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и проверкой систем безопасности региона.