В Ростовской области ограничили въезд гражданских автомобилей

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
СМИ объявило, что в субботу, 24 июня, им поступила информация от жителей Ростовской области, которые сообщили, что в регион ограничили въезд гражданских автомобилей.
По словам информатора, право на свободный проезд по донским дорогам сохранилось исключительно за спецтехникой и экстренными службами. По ее словам, прямая трасса через Батайск также остается пустой.
«Никого не пускают, развернули, объяснили — ехать через Самарское, Азов, Западный мост», — цитирует женщину издание.
Ранее стало известно, где разместят пассажиров автобусов, застрявших в Ростовской области.