В Ростовской области ограничили въезд гражданских автомобилей

В Ростовскую область перестали пускать гражданские автомобили, право на свободный проезд сохранилось только за спецтехникой и экстренными службами, об этом сообщили в Telegram-канале «RT на русском».

СМИ объявило, что в субботу, 24 июня, им поступила информация от жителей Ростовской области, которые сообщили, что в регион ограничили въезд гражданских автомобилей. По словам информатора, право на свободный проезд по донским дорогам сохранилось исключительно за спецтехникой и экстренными службами. По ее словам, прямая трасса через Батайск также остается пустой. «Никого не пускают, развернули, объяснили — ехать через Самарское, Азов, Западный мост», — цитирует женщину издание. Ранее стало известно, где разместят пассажиров автобусов, застрявших в Ростовской области.