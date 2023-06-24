Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
В субботу, 24 июня, Telegram-канал Rostov_Roads оапубликовал снимки от подписчиков, которые заявили, что заметили на обочине Щепкинского шоссе перед Платовским противотанковые мины. Всего на фото изображены пять мин, лежащие вдоль обочины.
В комментариях мнения жителей разделились, часть дончан считает, что боеприпасы оставили бойцы ЧВК «Вагнер», а другие утверждают, что это фейк.
«Это утка. Кто додумается противотанковые мины размещать так близко друг к другу, ещё и на обочине?», — спросили дончане.
Обращаем внимание, что информация не получила подтверждения от официальных источников, а потому может не соответствовать действительности. Тем не менее, жителям рекомендуется быть внимательными и осторожными на дорогах.
Ранее в Ростовской области волонтеры организовали помощь автомобилистам, застрявшим на М-4 «Дон».