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В Ростовской области появились слухи о противотанковых минах на донских дорогах

24 июня 2023, 09:09
Фото: Минобороны РФ
На дорогах Ростовской области заметили противотанковые мины 24 июня
В Ростовской области очевидцы сообщают о том, что заметили противотанковые мины на обочинах Щепкинского шоссе, неподтвержденная информация об этом появилась в местных Telegram-каналах.

В субботу, 24 июня, Telegram-канал Rostov_Roads оапубликовал снимки от подписчиков, которые заявили, что заметили на обочине Щепкинского шоссе перед Платовским противотанковые мины. Всего на фото изображены пять мин, лежащие вдоль обочины.

В комментариях мнения жителей разделились, часть дончан считает, что боеприпасы оставили бойцы ЧВК «Вагнер», а другие утверждают, что это фейк.

«Это утка. Кто додумается противотанковые мины размещать так близко друг к другу, ещё и на обочине?», — спросили дончане.

Фото: ТГ канал rostov_roads
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Обращаем внимание, что информация не получила подтверждения от официальных источников, а потому может не соответствовать действительности. Тем не менее, жителям рекомендуется быть внимательными и осторожными на дорогах.

Ранее в Ростовской области волонтеры организовали помощь автомобилистам, застрявшим на М-4 «Дон».

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