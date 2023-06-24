В Ростовской области волонтеры пришли на помощь к застрявшим на трассе М-4 «Дон»

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области образовался сильнейший затор. Автомобилисты стоят на дороге уже несколько часов. Стало известно, что к ним на помощь прибыли российские волонтеры. Они взяли для застрявших в пробке питьевую воду.
Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева написала в своем телеграм-канале, что на подмогу в ближайшие время придут еще несколько групп добровольцев.
Напомним, что по федеральной дороге М-4 «Дон» ранее двигалась колонна военной техники. Губернатор Ростовской области Василий Голубаев сообщал, что из-за ограничения движения на нескольких участках образовались огромные пробки. Проблема возникла в районе Батайска, Шахт, Каменска-Шахтинского и Миллерово. Местных жителей попросили пока не выезжать на трассу.