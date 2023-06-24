В Ростовской области волонтеры пришли на помощь к застрявшим на трассе М-4 «Дон»

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области образовался сильнейший затор. Автомобилисты стоят на дороге уже несколько часов. Стало известно, что к ним на помощь прибыли российские волонтеры. Они взяли для застрявших в пробке питьевую воду.