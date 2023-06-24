В Сеть попало видео военной колонны, якобы проезжающей у рынка «Алмаз» под Ростовом

Posted Сегодня, 01:58
Published Сегодня, 01:58
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Updated Сегодня, 02:00
На видео танк и БТР принадлежность которых не установлена объезжают стоящие автобусы прямо по клумбам. Очевидец сообщает, что это техника ЧВК «Вагнер», однако эта информация не подтверждается официально.
Кроме того, появилось видео проезжающей колонны по проспекту Шолохова.
Ранее губернатор Василий Голубев призвал жителей региона сохранять спокойствие и не выходить из дома без необходимости.
Ранее стало известно о скоплении военной техники у штаба ЮВО в Ростове и перекрытии въездов в город. Кроме того, технику заметили и в других городах. Это может быть связно с заявлением главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что по бойцам «Оркестра» был нанесен удар со стороны Минобороны. Он добавил, что этого так не оставит. Официально эту информацию опровергли в ведомстве, а на самого Пригожина завели уголовное дело по подозрению в призывах к военному перевороту.