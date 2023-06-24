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В Сети появились слухи о хлопке у штаба ЮВО в Ростове

24 июня 2023, 10:58
Фото: Wikimedia.org
В Сети появились слухи о взрыве в штате ЮВО в Ростове
В Ростове очевидцы распространяют информацию о взрыве в штабе ЮВО, неподтвержденной информацией поделился Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Напомним, накануне в центре Ростова у штаба ЮВО заметили танки и бронетехнику, которую направили туда из-за усиления мер безопасности в регионе. Однако уже утром субботы тяжелое вооружение из центра Ростова вывели.

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Тем не менее, уже в 13.48 мск Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на своих читателей объявил о взрыве, якобы прогремевшем в центре города в штабе ЮВО. В настоящий момент никакие подробности не сообщались. Аналогичную новость в своем Telegram-канале опубликовал телеведущий Владимир Соловьев.

Информация об инциденте пока не получила подтверждения в компетентных источниках, достоверность данных и обстоятельства взрыва уточняются.

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