Тем не менее, уже в 13.48 мск Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на своих читателей объявил о взрыве, якобы прогремевшем в центре города в штабе ЮВО. В настоящий момент никакие подробности не сообщались. Аналогичную новость в своем Telegram-канале опубликовал телеведущий Владимир Соловьев.