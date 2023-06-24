Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Тем не менее, уже в 13.48 мск Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на своих читателей объявил о взрыве, якобы прогремевшем в центре города в штабе ЮВО. В настоящий момент никакие подробности не сообщались. Аналогичную новость в своем Telegram-канале опубликовал телеведущий Владимир Соловьев.
Информация об инциденте пока не получила подтверждения в компетентных источниках, достоверность данных и обстоятельства взрыва уточняются.