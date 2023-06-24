Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Напомним, несколькими минутами ранее в Telegram-каналах стала распространяться информация о взрыве, прогремевшем в штабе ЮВО.
Telegram-канал Don_Mash опубликовал видео очевидцев, которые находились в центре города. На кадрах видно десятки бегущих людей и велосипедистов, старающихся убежать по улице Пушкинской от Буденновского проспекта. За их спиной слышны раскаты, напоминающие выстрелы или взрывы.
«У штаба ЮВО прогремело два взрыва. ЧВК „Вагнер“ потребовали, чтобы люди отошли минимум на два километра от здания», — сообщают авторы канала.
Информация не получила подтверждения в официальных источниках, однако мы призываем ростовчан проявить осторожность, а также покинуть зону рядом со штабом ЮВО, пока власти не опубликуют комментарий о происходящем.
Обновление: собственный корреспондент редакции RostovGazeta сообщил, что настоящим источником пугающих звуков был выстрел из вертолета на левом берегу Дона, а именно выстрел по снаряду ПЗРК, который сдетонировал в воздухе. Данные произошедшего уточняются.