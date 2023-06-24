Posted Вчера, 22:44
Published Вчера, 22:44
Modified Вчера, 22:46
Updated Вчера, 22:46
В ночь на 24 июня была перекрыта трасса А-280 «Ростов — Таганрог». Это произошло на посту Самбек. Стоит отметить, что данная дорога является основной со стороны ДНР.
Из-за перекрытия трассы движение на этом участке дороги затруднено. Также движение транспортных средств перекрыто по трассе М-4 «Дон».
Ранее появилось сообщение, что в Ростовской области якобы действует план «Крепость». По предварительной информации, он был объявлен в связи с сообщениями главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обещал дать ответ на действия министерства обороны.