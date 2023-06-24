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В Таганроге перекрыли западный подъезд в районе поста Самбек

23 июня 2023, 22:44
Фото: 1MI
В Ростове перекрыт западный подъезд в районе поста Самбек
Западный подъезд к Таганрогу перекрыли из-за чего образовалась пробка, сведения об этом появились на сервисе «Яндекс. Карты».

В ночь на 24 июня была перекрыта трасса А-280 «Ростов — Таганрог». Это произошло на посту Самбек. Стоит отметить, что данная дорога является основной со стороны ДНР.

Из-за перекрытия трассы движение на этом участке дороги затруднено. Также движение транспортных средств перекрыто по трассе М-4 «Дон».

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Ранее появилось сообщение, что в Ростовской области якобы действует план «Крепость». По предварительной информации, он был объявлен в связи с сообщениями главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обещал дать ответ на действия министерства обороны.

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