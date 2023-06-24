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В центре Ростова для движения автомобилей перекрыли несколько улиц в ночь 24 июня

23 июня 2023, 21:59
Фото: 1MI
В центре Ростова для движения автомобилей перекрыли несколько улиц в ночь 24 июня
В Ростове полиция перекрыла несколько улиц в центре города, подробностями поделился корреспондент издания RostovGazeta.

Напомним, вечером 23 июня Ростов и Ростовскую область всколыхнули сообщения о том, что на территории города ввели план «Крепость», а также подняли вертолеты.

Корреспондент издания RostovGazeta, оказавшийся в центре города, сообщил, что перекрытыми оказались Буденновский проспект по направлению к югу от улицы Красноармейской, кроме того, перекрыли улицу Пушкинскую в районе штаба.

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«По всей видимости, Пушкинскую перекрыли полностью, поскольку ни одной машины я не заметил. Со стороны Центрального рынка по Буденновскому проспекту движение открыто, автомобили двигаются. Остальные улицы не перекрыты, включая улицу Максима Горького[прим. редакции — ранее в донских СМИ появилась информация о перекрытии движения и на этой улице]», — рассказал собственный корреспондент издания.

Обращаем внимание, что о причинах перекрытия улиц компетентные органы пока официально ничего не сообщали. Данные уточняются.

Ранее стало известно, что рядом со штабом ЮВО появились военные. Вероятно это может быть связано с заявлениями главы ЧВК «Вагнер» о том, что в Ростов приезжала глава Минобороны Сергей Шойгу, чтобы якобы разобраться с «Оркестром», он пообещал не оставлять все так. В самом ведомстве слова Пригожина назвали провокацией. Против него возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к военному перевороту.

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