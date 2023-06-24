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В центре Ростова из-за перекрытия улиц развернули карету скорой помощи

24 июня 2023, 08:26
Фото: 1MI
В центре Ростова из-за перекрытия улиц развернули карету скорой помощи
В Ростове из-за перекрытия улиц в центре города военные не дали проехать скорой помощи, инцидент запечатлела на видео корреспондент RostovGazeta.

В субботу, 24 июня, собственный корреспондент издания находилась на улице Большой Садовой в пересечении с переулком Семашко, когда увидела, что военные не пустили экипаж скорой помощи в «закрытую зону» по направлению к проспекту Буденновскому.

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Видео: RistovGazeta

На видео заметно, как автомобиль скорой помощи подъехал к заграждениям, однако вооруженные люди не пустили его дальше, из-за чего врачи были вынуждены поехать по направлению к улице Шаумяна по Семашко. Очевидно, ограничения проезда в центре города распространяются не только на гражданские автомобили, но также сотрудников скорой помощи.

Ранее стало известно, по каким улицам Ростова закрыт проезд в центр города из-за ужесточения мер безопасности.

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