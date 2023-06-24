На видео заметно, как автомобиль скорой помощи подъехал к заграждениям, однако вооруженные люди не пустили его дальше, из-за чего врачи были вынуждены поехать по направлению к улице Шаумяна по Семашко. Очевидно, ограничения проезда в центре города распространяются не только на гражданские автомобили, но также сотрудников скорой помощи.