Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
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Updated Сегодня, 08:36
В субботу, 24 июня, собственный корреспондент издания находилась на улице Большой Садовой в пересечении с переулком Семашко, когда увидела, что военные не пустили экипаж скорой помощи в «закрытую зону» по направлению к проспекту Буденновскому.
На видео заметно, как автомобиль скорой помощи подъехал к заграждениям, однако вооруженные люди не пустили его дальше, из-за чего врачи были вынуждены поехать по направлению к улице Шаумяна по Семашко. Очевидно, ограничения проезда в центре города распространяются не только на гражданские автомобили, но также сотрудников скорой помощи.
Ранее стало известно, по каким улицам Ростова закрыт проезд в центр города из-за ужесточения мер безопасности.