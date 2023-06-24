Posted Сегодня, 01:26
Published Сегодня, 01:26
Modified Сегодня, 01:29
Updated Сегодня, 01:29
На 04.22 мск в Ростове не работает ни одна из веб-камер сервиса. Вместо видео в режиме реального времени высвечивается сообщение, что доступ к трансляции временно ограничен.
Это может быть связано со сложившейся обстановкой в городе и в регионе. Ранее губернатор Василий Голубев призвал местных жителей сохранять спокойствие и не выходить из дома без необходимости.
Ранее стало известно о скоплении военной техники у штаба ЮВО в Ростове и перекрытии въездов в город. Кроме того, технику заметили и в других городах. Это может быть связно с заявлением главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что по бойцам «Оркестра» был нанесен удар со стороны Минобороны. Он добавил, что этого так не оставит. Официально эту информацию опровергли в ведомстве, а на самого Пригожина завели уголовное дело по подозрению в призывах к военному перевороту.