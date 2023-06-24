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Власти объявили о невозможности въезда в Ростов из Таганрога

24 июня 2023, 15:04
Фото: Виктория Прутковская / rostovgazeta.ru
Власти объявили о невозможности въезда в Ростов из Таганрога
Донские власти объявили о том, что въезд в Ростов из Таганрога полностью закрыт, об этом сообщил замминистра политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

Журналисты обратились к правительству Ростовской области по просьбе жителей и гостей Таганрога, которые спросили: сохраняется ли возможность въехать в Ростов из Таганрога.

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Сергей Тюрин объявил, что дороги из Ростова работают на выезд, однако проехать в город невозможно — путь закрыт.

«Из Таганрога в Ростов въехать нельзя», — сказано в сообщении.

Ранее на въезде в Ростов со стороны Батайска сотрудников ГИБДД заменили военнослужащие. Напомним, уже почти сутки в Ростове-на-Дону работает план «Крепость», который вызвал в городе общественные волнения и привлек внимание общественности к штабу ЮВО.

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