Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Журналисты обратились к правительству Ростовской области по просьбе жителей и гостей Таганрога, которые спросили: сохраняется ли возможность въехать в Ростов из Таганрога.
Сергей Тюрин объявил, что дороги из Ростова работают на выезд, однако проехать в город невозможно — путь закрыт.
«Из Таганрога в Ростов въехать нельзя», — сказано в сообщении.
Ранее на въезде в Ростов со стороны Батайска сотрудников ГИБДД заменили военнослужащие. Напомним, уже почти сутки в Ростове-на-Дону работает план «Крепость», который вызвал в городе общественные волнения и привлек внимание общественности к штабу ЮВО.