Ранее на въезде в Ростов со стороны Батайска сотрудников ГИБДД заменили военнослужащие. Напомним, уже почти сутки в Ростове-на-Дону работает план «Крепость», который вызвал в городе общественные волнения и привлек внимание общественности к штабу ЮВО.