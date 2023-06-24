Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
Ранее ростовчане заявили о появившейся военной технике в центре города, а губернатор Василий Голубев призвал горожан оставаться дома. Он также сообщал о временном ограничении движения, а сейчас появился ответ на вопрос о возможности попасть в донскую столицу.
«Въезд в Ростов возможен, кроме таганрогского и северного направлений», — прокомментировали в облправительстве.
Стало известно, что в городе временно изменят схему движения общественного транспорта. Кроме того, в Ростове отменили все запланированные на выходные массовые мероприятия.
До этого ТАСС писало, что в отношении основателя ЧВК «Вагнер» возбудили уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу.