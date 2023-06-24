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Published Сегодня, 04:53

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Власти ответили на вопрос о возможности попасть в Ростов-на-Дону 24 июня

24 июня 2023, 04:53
Фото: 1mi
Для водителей возможен въезд в Ростов-на-Дону, но с ограничениями, сообщили в правительстве региона.

Ранее ростовчане заявили о появившейся военной технике в центре города, а губернатор Василий Голубев призвал горожан оставаться дома. Он также сообщал о временном ограничении движения, а сейчас появился ответ на вопрос о возможности попасть в донскую столицу.

«Въезд в Ростов возможен, кроме таганрогского и северного направлений», — прокомментировали в облправительстве.

Власти Ростова-на-Дону заявили об изменении схемы движения автобусов 24 июня
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Стало известно, что в городе временно изменят схему движения общественного транспорта. Кроме того, в Ростове отменили все запланированные на выходные массовые мероприятия.

До этого ТАСС писало, что в отношении основателя ЧВК «Вагнер» возбудили уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу.

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