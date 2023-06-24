Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Напомним, уже несколько часов в Ростове-на-Дону действует план «Крепость», из-за которого перекрыли движение по некоторым улицам в центре города и отменили массовые мероприятия.
Глава администрации Алексей Логвиненко обратился к горожанам с объявлением о том, что в ближайшее время в Ростове возможно движение военной техники по улицам города. Если это произойдет, горожан призывают проявить предельное внимание и осторожность, а также отказаться от прогулок на улице.
«В целях вашей безопасности не покидайте свои дома, исключите поездки в центральную часть Ростова и не оставляйте детей без присмотра», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что в Ростове установили минные шлагбаумы.