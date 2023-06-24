Глава администрации Алексей Логвиненко обратился к горожанам с объявлением о том, что в ближайшее время в Ростове возможно движение военной техники по улицам города. Если это произойдет, горожан призывают проявить предельное внимание и осторожность, а также отказаться от прогулок на улице.