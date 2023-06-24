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Власти предупредили о жителей Ростова о движении военной техники в центре города

24 июня 2023, 12:54
Фото: Виктория Прутковская / rostovgazeta.ru
Власти предупредили о жителей Ростова о движении военной техники в центре города
В Ростове жителей предупредили о проходе военной техники по улицам города, сообщение опубликовал глава администрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Напомним, уже несколько часов в Ростове-на-Дону действует план «Крепость», из-за которого перекрыли движение по некоторым улицам в центре города и отменили массовые мероприятия.

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Глава администрации Алексей Логвиненко обратился к горожанам с объявлением о том, что в ближайшее время в Ростове возможно движение военной техники по улицам города. Если это произойдет, горожан призывают проявить предельное внимание и осторожность, а также отказаться от прогулок на улице.

«В целях вашей безопасности не покидайте свои дома, исключите поездки в центральную часть Ростова и не оставляйте детей без присмотра», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в Ростове установили минные шлагбаумы.

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