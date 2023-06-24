Власти рассказали о ситуации на дорогах в Ростовской области 24 июня

В районе Миллеровского района пробка растянулась на 2 км, в Каменск-Шахтинском, Каменском районе — около 3 км, там ведется разбор отбойников. Почти 4 километра придется стоять на трассе в Красносулинском районе, около Шахт и Новошахтинска. В пределах муниципалитета движение восстановлено в сторону Ростова.