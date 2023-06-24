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Власти рассказали о ситуации на дорогах в Ростовской области 24 июня

24 июня 2023, 07:18
В ночь с 23 на 24 июня из-за сложившейся ситуацией на трассе М-4 «Дон» образовались заторы. О том, где сейчас сложнее всего движение, — в материале RostovGazeta.

В районе Миллеровского района пробка растянулась на 2 км, в Каменск-Шахтинском, Каменском районе — около 3 км, там ведется разбор отбойников. Почти 4 километра придется стоять на трассе в Красносулинском районе, около Шахт и Новошахтинска. В пределах муниципалитета движение восстановлено в сторону Ростова.

Также существует незначительный затор в Аксайском районе возле поселка Дорожный. Эта информация актуальна для тех, кто едет в сторону Ростова.

Главами муниципалитетов организовывается работа по оказанию необходимой помощи, передает правительство региона. Туда привозят воду, волонтеры раздают детям сладкую воду и сок с печеньями.

Силовики перекрыли выезд на трассу М-4 «Дон» в Ростовской области ночью 24 июня
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#Марина Шорина#Пробка#М-4#Затор на М-4#Общество#Ростовская область
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