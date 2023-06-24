Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Updated Сегодня, 04:43
Об этом рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко и причиной назвал сложившуюся в городе ситуацию. Вся информация об изменениях появится на сайте администрации.
«Мы принимаем все необходимые меры для обеспечения жизнедеятельности города», — уточнил Алексей Логвиненко.
Ранее ростовчане заявили, что увидели военную технику в центре города. На фоне этого губернатор Василий Голубев попросил людей сюда не приезжать и не выходить из дома.
До этого ТАСС сообщило, что в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбудили уголовное дело, связанное с призывами к вооруженному мятежу.