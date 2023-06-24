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Власти Ростова-на-Дону заявили об изменении схемы движения автобусов 24 июня

24 июня 2023, 04:40
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону временно изменят схему движения общественного транспорта.

Об этом рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко и причиной назвал сложившуюся в городе ситуацию. Вся информация об изменениях появится на сайте администрации.

«Мы принимаем все необходимые меры для обеспечения жизнедеятельности города», — уточнил Алексей Логвиненко.

Губернатор Голубев заявил об ограничениях движения в Ростове-на-Дону 24 июня
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Ранее ростовчане заявили, что увидели военную технику в центре города. На фоне этого губернатор Василий Голубев попросил людей сюда не приезжать и не выходить из дома.

До этого ТАСС сообщило, что в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбудили уголовное дело, связанное с призывами к вооруженному мятежу.

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