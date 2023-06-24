Ранее ростовчане заявили, что не могут пройти к центру города из-за активности военных. Все введенные ограничения могут быть связаны с планом «Крепость», который привели к действию ночью с 23 на 24 июня. Ужесточение мер безопасности может быть связано с действиями главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.