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Власти Ростова объявили, как изменятся схемы автобусных маршрутов в центре города

24 июня 2023, 07:30
Фото: 1MI
Власти Ростова объявили, как изменятся схемы автобусных маршрутов в центре города
Администрация Ростова-на-Дону сообщила, как изменились схемы движения общественного транспорта с 24 июня, об этом рассказали в пресс-службе.

В субботу, 24 июня, администрация Ростова-на-Дону объявила, что из-за введенных ограничений в центре города приняли решение изменить схемы движения общественного транспорта, а именно автобусных маршрутов.

Так автобусные маршруты №43, 50, 75, 90а и 99 изменят в прямом и обратном направлении по проспекту Буденновскому, улице Красноармейской и площади Привокзальной.

Автобусы № 2, 6, 12, 13, 21, 27, 35, 38, 47, 51, 60, 60а, 61, 78, 90 будут идти по проспекту Буденновскому, улице Красноармейской, проспекту Ворошиловскому, улице Темерницкой, Московской и проспекту Ворошиловскому в прямом и обратном направлении.

Также изменили маршрут №44, теперь он будет идти от проспекта Стачки к площади 5-го Донского Корпуса, улице Московской, проспекту Ворошиловскому, улице Красноармейской и проспекту Буденновскому.

Фото: Администрация Ростова
Власти Ростова-на-Дону заявили об изменении схемы движения автобусов 24 июня
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Вместе с ними изменятся схемы автобусов, которые ходили по Большой Садовой. Например, автобусы №3,3а, 7, 70, 70, 80 и 88 будут ходить от улицы Большой Садовой до проспекта Ворошиловского к улице Красноармейской, Московской, проспекту Буденновскому и Береговой в прямом и обратном направлении.

Автобусный маршрут №67 изменили от проспекта Стачки, автобусы будут идти к площади 5-го Донского Корпуса, улице Московской, проспекту Ворошиловскому и улице Большой Садовой.

Автобусы №33 будут перевозить пассажиров от проспекта Ворошиловского у улице Московской, проспекту Буденновскому, улице Береговой и площади Привокзальной в прямом и обратном направлении.

Дополнения к текущему часу:

В список измененных маршрутов также вошли автобусы №98, которые будут ехать от проспекта Стачки к площади 5-го Донского Корпуса, улице Московской, проспекту Ворошиловскому, улице Красноармейской и далее по пути следования маршрута.

Движение троллейбусов по маршрутам №1, 2, 6, 9, 10, 12, 14 и 17 временно остановлено до официального распоряжения властей. Также приостановили движение трамваев №6 и 7.

Схемы движения троллейбусов №7 и 17а сократили до Комсомольской площади.

Ранее ростовчане заявили, что не могут пройти к центру города из-за активности военных. Все введенные ограничения могут быть связаны с планом «Крепость», который привели к действию ночью с 23 на 24 июня. Ужесточение мер безопасности может быть связано с действиями главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

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