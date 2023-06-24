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Published Сегодня, 13:19

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Власти Ростовской области попросили студентов не покидать общежития

24 июня 2023, 13:19
Фото: 1MI
Власти Ростовской области попросили студентов не покидать общежития
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области порекомендовало студентам оставаться в общежитиях. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

На фоне обостренной ситуации руководители образовательных учреждений стремятся повысить уровень безопасности обучающихся.

По всем вопросам жизнеобеспечения студентов попросили обращаться к комендантам общежитий.

Ранее в центре донской столицы бойцы ЧВК «Вагнер» задержали двух мужчин, свидетельствуют кадры из соцсетей. Инцидент произошел на пересечении улицы Красноармейской с проспектом Буденновского.

Подробная картина происходящего в сюжете RostovGazeta.

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