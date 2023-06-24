Власти Ростовской области попросили студентов не покидать общежития

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
На фоне обостренной ситуации руководители образовательных учреждений стремятся повысить уровень безопасности обучающихся.
По всем вопросам жизнеобеспечения студентов попросили обращаться к комендантам общежитий.
Ранее в центре донской столицы бойцы ЧВК «Вагнер» задержали двух мужчин, свидетельствуют кадры из соцсетей. Инцидент произошел на пересечении улицы Красноармейской с проспектом Буденновского.
Подробная картина происходящего в сюжете RostovGazeta.