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Власти Ростовской области рекомендуют отменить массовые мероприятия

24 июня 2023, 08:07
Фото: 1MI
Власти Ростовской области рекомендуют отменить массовые мероприятия
В Ростовской области власти рекомендуют отменить все массовые мероприятия, информацию об этом опубликовал замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Сергей Тюрин.

В субботу, 24 июня, Сергей Тюрин опубликовал сообщение, согласно которому правительство Ростовской области рекомендует местным органам власти отменить массовые мероприятия в муниципалитетах. О решении необходимо сообщать местным СМИ, а также в соцсетях и официальных сообществах районов и населенных пунктов Ростовской области.

Все массовые мероприятия отменили в Ростове-на-Дону с 24 июня
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Напомним, ранее в Ростове закрыли концертную площадку Галереи «Астор» до конца СВО из-за участившихся применений беспилотников ВСУ.

Обращаем внимание, что в Ростове 23 июня ввели план «Крепость», из-за которого в городе и на подъездах к нему ужесточили меры безопасности, в том числе перекрыли дороги и изменили схемы маршрутов общественного транспорта

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