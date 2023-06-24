Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
В субботу, 24 июня, Сергей Тюрин опубликовал сообщение, согласно которому правительство Ростовской области рекомендует местным органам власти отменить массовые мероприятия в муниципалитетах. О решении необходимо сообщать местным СМИ, а также в соцсетях и официальных сообществах районов и населенных пунктов Ростовской области.
Напомним, ранее в Ростове закрыли концертную площадку Галереи «Астор» до конца СВО из-за участившихся применений беспилотников ВСУ.
Обращаем внимание, что в Ростове 23 июня ввели план «Крепость», из-за которого в городе и на подъездах к нему ужесточили меры безопасности, в том числе перекрыли дороги и изменили схемы маршрутов общественного транспорта