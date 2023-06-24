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Власти в Ростовской области опровергли слухи об эвакуации детских домов

24 июня 2023, 14:31
Фото: 1mi
В Ростовской области организации для детей-сирот работают в штатном режиме по месту нахождения, сообщили в правительстве региона.

Ранее у властей спросили о том, проводится ли эвакуация детских домов в Шахтах. Оказалось, что учреждения работают в обычном режиме.

До этого в центре Ростова появилась военная техника, из-за чего горожан попросили оставаться в своих домах. Вместе с этим отменили все массовые мероприятия, которые должны были пройти на выходных.

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Кроме того, ростовчан призывают не ходить рядом с военной техникой. Однако многие эти просьбы игнорируют.

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