Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Ранее у властей спросили о том, проводится ли эвакуация детских домов в Шахтах. Оказалось, что учреждения работают в обычном режиме.
До этого в центре Ростова появилась военная техника, из-за чего горожан попросили оставаться в своих домах. Вместе с этим отменили все массовые мероприятия, которые должны были пройти на выходных.
Кроме того, ростовчан призывают не ходить рядом с военной техникой. Однако многие эти просьбы игнорируют.
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