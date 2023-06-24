Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
По их словам, это произошло утром в субботу, 24 июня, из-за чего водители теперь не могут попасть в донскую столицу. Они уточнили, что это могли сделать люди в военной форме. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Добавим, что сейчас ограничено движение на трассе М-4 «Дон», что привело к многокилометровым заторам. Губернатор Василий Голубев попросил местных жителей не выезжать пока на эту дорогу.
Ранее ростовчане рассказали о появившейся военной технике в центре города. Ростовчан призывают не выходить из дома.