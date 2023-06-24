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Водители заявили о перекрытом въезде в Ростов-на-Дону из Аксая

24 июня 2023, 07:13
Фото: ТГ канал rostov_glavniy
Водители заявили о перекрытом въезде в Ростов-на-Дону из Аксая
Для водителей закрыли въезд в Ростов-на-Дону со стороны Аксая, сообщили автомобилисты в соцсетях.

По их словам, это произошло утром в субботу, 24 июня, из-за чего водители теперь не могут попасть в донскую столицу. Они уточнили, что это могли сделать люди в военной форме. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Губернатор Голубев попросил водителей не выезжать на М-4 «Дон» 24 июня
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Добавим, что сейчас ограничено движение на трассе М-4 «Дон», что привело к многокилометровым заторам. Губернатор Василий Голубев попросил местных жителей не выезжать пока на эту дорогу.

Ранее ростовчане рассказали о появившейся военной технике в центре города. Ростовчан призывают не выходить из дома.

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