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Военная техника разбила дороги в Ростове-на-Дону

24 июня 2023, 06:55
Фото: rostovgazeta.ru

Дороги в Ростове разбили военной техникой

Жители Ростова жалуются на то, что дороги в городе оказались разбиты из-за проезжающей по ней военной техники. Кадрами асфальтового полотна делятся в telegram-канале «Это Ростов».

Автор публикации снял на видео, как дорога по одной из улиц города покрылась трещинами. На данный момент неизвестно, что именно привело к ее разрушению. Предварительно, это случилось из-за проезжающей военной техники.

«В Ростове итак нормального асфальта не было, только местами в центре, а теперь и подавно не будет», — пишет горожанин (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.Inkazan).

Ранее ростовчане заметили в центральной части города военную технику. Один из танков резко развернулся, жители писали, что это было похоже на дрифт. Их возмутило, что придется ремонтировать дорожное полотно после таких выходок.

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