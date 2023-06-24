Военная техника разбила дороги в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Автор публикации снял на видео, как дорога по одной из улиц города покрылась трещинами. На данный момент неизвестно, что именно привело к ее разрушению. Предварительно, это случилось из-за проезжающей военной техники.
«В Ростове итак нормального асфальта не было, только местами в центре, а теперь и подавно не будет», — пишет горожанин (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.Inkazan).
Ранее ростовчане заметили в центральной части города военную технику. Один из танков резко развернулся, жители писали, что это было похоже на дрифт. Их возмутило, что придется ремонтировать дорожное полотно после таких выходок.