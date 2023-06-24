Posted Вчера, 23:04
Published Вчера, 23:04
Modified Вчера, 23:06
Updated Вчера, 23:06
Жители Новошахтинска заявили, что заметили на улицах города военную технику. На фото и видео, размещенных в соцсетях, видно передвижение нескольких БТР. Зачем они в городе и куда направляются, пока неизвестно.
Новошахтинск находится всего лишь в восьми километрах от границы с ДНР.
Информация об обстановке в городе уточняется.
Ранее жителей Таганрога в Ростовской области подняли на уши звуки сирены на Русском поле в ночь 24 июня.