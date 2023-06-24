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Posted Вчера, 23:04

Published Вчера, 23:04

Modified Вчера, 23:06

Updated Вчера, 23:06

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Военную технику заметили в Новошахтинске Ростовской области 24 июня

23 июня 2023, 23:04
Фото: 1MI
Жители Новошахтинска заявили о военной технике в городе
Жители Новошахтинска заявили о военной технике в городе, видео и фото с ней они размещают в соцсетях.

Жители Новошахтинска заявили, что заметили на улицах города военную технику. На фото и видео, размещенных в соцсетях, видно передвижение нескольких БТР. Зачем они в городе и куда направляются, пока неизвестно.

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Новошахтинск находится всего лишь в восьми километрах от границы с ДНР.

Информация об обстановке в городе уточняется.

Ранее жителей Таганрога в Ростовской области подняли на уши звуки сирены на Русском поле в ночь 24 июня.

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